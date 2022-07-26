Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2022 12:32

В нескольких районах Таганрога ограничили подачу воды

Рабочие заняты устранением утечки
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В нескольких районах Таганрога ограничили подачу воды.

В нескольких районах Таганрога ограничили подачу воды.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге во вторник, 26 июля, жители нескольких районов города получают воду с ограниченным давлением. Причиной ограничений является проведение ремонтных работ. Об этом сообщили в управлении таганрогского водоканала.

В настоящее время рабочие заняты устранением утечки, которая произошла на улице Пальмиро Тольятти в районе дома № 32. Из-за этого проблемы с водоснабжением испытывают жители улиц Пальмиро Тольятти, Московской и Дзержинского. Восстановить подачу воды планируется к 14 часам.

Также работы ведутся на пересечении переулка Конвеерного и улицы Турубаровых. В этом случае подача воды ограничена на улицах Шаумяна, Турубаровых, Бабушкина, Социалистической, Халтурина, Афоновых, а также в переулках Станочном и Конвеерном. Вода с нормальным напором пойдет из кранов после 16 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге ограничили подачу воды из-за ремонта на улице Ленина.

Вода будет подаваться с пониженным давлением.