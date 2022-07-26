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Общество26 июля 2022 13:29

Ростовские власти запланировали оборудовать все автобусы двигателями стандарта "Евро-4"

Выполнить это необходимо до конца года
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовские власти запланировали оборудовать все автобусы двигателями стандарта "Евро-4".

Ростовские власти запланировали оборудовать все автобусы двигателями стандарта "Евро-4".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Ростова запланировали оборудовать все автобусы двигателями стандарта "Евро-4". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время экологический стандарт "Евро-4" определяет допустимый уровень выброса вредных веществ в атмосферу. Сейчас автобусы с такими двигателями стоят около 28 миллионов рублей. Ранее на них тратили лишь шесть-восемь миллионов рублей.

- У нас есть коммерческое предложение Минского автозавода по поставке МАЗов по цене 12-14 миллионов, китайские производители обозначают цену в 8-9 миллионов. Так что всё не так критично, - сообщил директор городского Департамента транспорта Вадим Шкабарня.

На данный момент в городе насчитывается более 1,1 тысячи автобусов и 12 перевозчиков.

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