Ремонт спортплощадки гимназии №35 будет стоить более 6,3 миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове отремонтируют спортивную площадку на территорий одной из гимназий, расположенных в центре города. На эти нужды планируется потратить более 6,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учебным заведением. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя, который займется капитальным ремонтом спортивной площадки на территории гимназии № 35, которая располагается в переулке Соборный, 1.

Источник финансирования в тексте документации не значился. Но известно, что все работы необходимо выполнить в течение 63 дней с момента заключения контракта.

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