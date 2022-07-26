Переправу в Ростовской области признали одним из самых длинных строящихся мостов

Донской объект второй в мини-рейтинге «Автодора» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переправу через Дон, которая войдет в состав обхода Ростова-на-Дону (Аксая), признали самой длинной в России среди других строящихся мостов. Это данные компании «Автодор».

Длина сооружения над водой - 1901 метр. Сам же обход - скоростная трасса протяженностью 35,5 км. Ввод в эксплуатацию всей дороги запланировали на 2023 год.

Донской объект второй в мини-рейтинге «Автодора». Первую и третью строчки занимают мосты через Оку (1377 метров) и Волгу (3342 метра).

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