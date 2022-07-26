В Ростове девушка попала в ДТП из-за открытого люка

После наезда на люк водитель не справилась с управлением автомобилем, выехала на тротуар и врезалась в стоящее рядом дерево. Фото: предоставлено пресс-службой МВД по Ростовской области.

В Ростове, в районе дома, по адресу проспект Шолохова, дом 7, девятнадцатилетняя девушка на Mercedes-Benz попала в ДТП из-за открытого люка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

После наезда на люк водитель не справилась с управлением автомобилем, выехала на тротуар и врезалась в стоящее рядом дерево. Сотрудники полиции незамедлительно приехали на место происшествия и установили, что автомобиль получил значительные механические повреждения, а девушка осталась жива.

- По факту недостатка улично-дорожной сети сотрудники отдела ГИБДД направили в организацию, отвечающую за сохранность данного коллектора, требование об устранении образовавшегося недостатка, – сообщили в МВД.

Сейчас полицейские проводят проверку происшествия, причиной которого стал открытый люк на Шолохова.

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