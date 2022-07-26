В Ростовской области запланировали установить новые въездные группы. Фото: Минтранс РО.

Донские власти запланировали установить новые въездные группы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Ростовской области.

В настоящее время уже разработан типовой проект. Его планируется реализовать в Верхнедонском районе. Этот проект станет базовым для устройства въездных групп, которые будут установлены еще в четырех районах. Речь идет об Азовском, Дубовском, Песчанокопском и Ремонтненском районах.

- Министерству жилищно-коммунального хозяйства необходимо включить в план работ на 2023 год мероприятия по устройству шести въездных групп на территории пяти муниципальных районов, - дал поручение заместитель губернатора Владимир Окунев.

Новые стелы появятся в границах придорожных полос 10 региональных дорог. Въезд на территорию донского региона сейчас осуществляется по 32 автодорогам, а также по четырем дорогам федерального значения.

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Они были выставлены в целях обеспечения безопасности ростовчан.