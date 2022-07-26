Коммунальщики пообещали вернуть горячую воду в дома жителей СЖМ до 28 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовские коммунальщики пообещали вернуть горячую воду в дома жителей Северного жилого массива к четвергу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, по окончании третьего этапа гидравлических испытаний было выявлено 16 дефектов в северной части города и еще 25 - в микрорайоне Темерник и на проспекте Королева. Большая часть дефектов уже устранена.

В настоящее время работы продолжаются в домах № 1/5, 1/2, 13, 1, 1/7 на улице Думенко. Также без горячей воды продолжают находиться жители проспекта Королева, 25 г и улицы Лелюшенко, 5/1. Завершить все работы обещали во вторник, 26 июля.

А полностью горячее водоснабжение в Северном жилом массиве должно быть восстановлено к 28 июля.

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