Сердобольные ростовчане ищут помощь для краснокнижного орла. Фото: "Ростов Главный".

В Ростове местные жители всеми силами пытаются найти тех, кто может оказать помощь раненому степному орлу. Отметим, что этот вид птиц занесен в Красную книгу. Крик души ростовчане опубликовали в одном из городских пабликов в социальной сети.

Птицу обнаружили на стройке в хуторе Ленинаван в Мясниковском районе. У хищника оказалось сломано крыло. Как орел получил эту травму, остается загадкой. Обнаружившие хищную птицу ростовчане уверяют, что ей остро необходима ветеринарная помощь.

- Зоопарк принимать птицу и помочь отказался. Заповедник и Ассоциация Живой природы степи - отказали. Государственная ветклиника Ростова - отказали, - поделилась обнаружившая орла ростовчанка.

Горожане уже не знают, куда можно обратиться в таком случае, но твердо решили, во что бы то ни стало, помочь пострадавшему хищнику.

- Ищем людей, которые могут подсказать, что делать. Помогите спасти птицу! - написала ростовчанка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За вылов краснокнижной рыбы в Ростовской области будут судить двух человек.

В их улов попал русский осетр и севрюга.