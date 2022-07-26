В Ростовской области почти два месяца не могут отыскать пропавшего мужчину. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области уже почти два месяца разыскивают без вести пропавшего дончанина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

32-летний Денис Андреевич Комков вышел из дома в поселке Красный сад Азовского района еще 29 мая. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. На связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего 174 сантиметра. У него среднее телосложение, светло-русые короткие волосы и голубые глаза. Во что он был на момент исчезновения - неизвестно.

- Помогите найти человека. Он может находиться в вашем городе или районе, - отметили волонтеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области разыскивают пропавшую жительницу ДНР.

Женщина приехала в донской регион из Мариуполя.