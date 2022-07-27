4,5 года запросил прокурор для подозреваемого в краже из Ил-80 в Ростовской области

Уголовное дело завели еще в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 года и 6 месяцев колонии запросила сторона обвинения для жителя Ростовской области Жоры Хачунца, которого подозревают в краже оборудования из самолета Ил-80. Об этом со ссылкой на адвоката Ольгу Бояркину сообщает «Интерфакс».

- Обвинение запросило 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Мы просим оправдать его, так как доказательств вины нет, - рассказала Ольга Бояркина.

Напомним, Жору Хачунца задержали в декабре 2020 года после пропажи техники из самолета, находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева. Всего через грузовой люк пронесли 39 блоков радиостанций и еще пять радиоплат. Общий ущерб составил более 1 млн рублей.

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