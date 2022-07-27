Границу Ростовской области пересекли еще более 20 тысяч человек

Ежедневно в донской регион въезжают десятки тысяч человек Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Ростовской области за сутки приняли еще более 20 тысяч человек. Эти данные утром 27 июля озвучили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о людях, которые пешком или на личном транспорте пересекли границу через пункты пропуска.

Среди новоприбывших в основном жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Добавим, ежедневно в донской регион въезжают десятки тысяч человек.

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