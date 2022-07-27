Санкции не повлияли на работу 322 дорожных камер в Ростовской области

Через камеры следят за общественным порядком и ситуацией на дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санкционные ограничения не повлияют на работу систем фото- и видеофиксации в Ростовской области. Слова директора центра безопасности дорожного движения Татьяны Русановой цитирует сайт донского правительства.

- Все дорожные камеры - отечественные разработки. На внутреннем рынке изготавливаются до 87% комплектующих. Программное обеспечение также разработано российскими компаниями, - пояснила Татьяна Русанова.

Специалист добавила: импортных комплектующих - микропроцессоров и модулей памяти - у производителей сейчас достаточно. Кроме того, в рамках господдержки уже наладили поставку всех необходимых запчастей.

На сегодняшний день в регионе работают 322 стационарных, передвижных и мобильных комплекса. С их помощью правоохранители следят за ситуацией на дорогах и контролируют общественный порядок.

Добавим, до конца июля в Ростове собираются поменять точки размещения камер. Они будут работать на Вятской, Буденновском, Оганова, Мадояна и Волкова.

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