В Ростове секретарь отделения «Единой России» Раджив Мирзалиев подарил Дому ребенка домашний театр

Раджив Мирзалиев подарил детям воздушные шарики и угощения. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В ростовском Доме ребенка № 4 теперь действует почти настоящий театр, который в 2021 году подарил ребятам генеральный директор компании «Траст Маринер», секретарь Ворошиловского местного отделения партии «Единая Россиия» Раджив Мирзалиев, уже много лет помогающий детям. Недавно политик навестил ребят и порадовал их угощениями и воздушными шариками.

- Еще в прошлом году я приобрел для Детского дома № 4 все необходимое для установки театра: шторки, декорации, стены... - рассказывает Раджив Мирзалиев. - Тогда же мы все это и установили. Но в связи с ковидными ограничениями посещать Дом ребенка было нельзя. И вот теперь мы, наконец, навестили детишек.

Теперь дети сами ставят спектакли. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Сейчас, когда все коронавирусные запреты сняты, политик с большой радостью приехал к ребятам, чтобы своими глазами посмотреть новый театр и оценить детские представления, поставленные на сцене.

По словам воспитателей Дома ребенка, дети очень любят, когда к ним приезжают гости, а особенно — когда с подарками. И в этот раз воспитанники центра рассказали Радживу Мирзалиеву, кто у них живет в живом уголке, познакомили с каждым из его обитателей. В завершении встречи политик подарил детям целую гору сладких угощений и охапку воздушных шариков. Раджив Мирзалиев высказал пожелание, чтобы каждому ребенку, живущему в Доме ребенка № 4, выпала роль счастливого человека.