В Ростове-на-Дону установят новые камеры видеофиксации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Донские власти запланировали установить в Ростове пять новых камер видеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Камеры будут фиксировать на фото и видео нарушение автомобилистами правил дорожного движения. Их установит компания «Трафик-Сканер-СМ» на пяти городских улицах. Камеры начнут фиксировать нарушителей по следующим адресам:

- Вятская, 49;

- Буденновский, 77/117;

- Оганова, 19;

- Мадояна, 57;

- Волкова, 5.

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Все системы фото- и видеофиксации - отечественные разработки.