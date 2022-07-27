В Ростове-на-Дону установят новые камеры видеофиксации.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Донские власти запланировали установить в Ростове пять новых камер видеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Камеры будут фиксировать на фото и видео нарушение автомобилистами правил дорожного движения. Их установит компания «Трафик-Сканер-СМ» на пяти городских улицах. Камеры начнут фиксировать нарушителей по следующим адресам:
- Вятская, 49;
- Буденновский, 77/117;
- Оганова, 19;
- Мадояна, 57;
- Волкова, 5.
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Все системы фото- и видеофиксации - отечественные разработки.