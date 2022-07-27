Урбанист Аркадий Гершман заявил, что на Ростов «жалко смотреть»

Река Дон полезна для города и украшает вид Фото: Михаил ФРОЛОВ

Урбанист и блогер Аркадий Гершман озвучил в интервью минусы и плюсы Ростова-на-Дону. Эксперт признался, что демонтаж старинных зданий и «устройство общественного транспорта» привели к тому, что на город «жалко смотреть», однако в донской столице все равно есть, на что полюбоваться.

- Один из плюсов - очень богатое историческое наследие. Насколько я понимаю, город - один из лидеров страны по количеству ОКН, он мог бы хорошо подняться на туризме и в целом иметь какое-то свое лицо. Кроме того, здесь относительно неплохо развит бизнес, но, мне кажется, что не так сильно как в Краснодаре, - отметил Аркадий Гершман.

Отдельным и довольно значимым положительным объектом, по мнению урбаниста, оказалась река Дон.

- Еще один плюс состоится в том, что город стоит на большой воде. Это намного привлекательнее внешне, территория лучше продувается, - добавил Аркадий Гершман.

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