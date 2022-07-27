28 июля в Ростовской области проведут льготную стерилизацию животных

Принимать питомцев будут в 18 ветеринарных клиниках
Фото: Михаил ФРОЛОВ
28 июля в Ростовской области проведут день льготной стерилизации собак и кошек. Операции своим питомцам все желающие смогут сделать на треть дешевле обычного.
Ветеринары напоминают: на прием следует приносить только здоровых животных. Стерилизация обычно продлевает жизнь четвероногим, а также сокращает их количество на улицах и в приютах.
Записываться в ветеринарные клиники рекомендуют заранее. Можно будет прийти в любое из 18 донских медучреждениий - полный список адресов и телефонов указали на сайте донского правительства.
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