Сбер снизил ставки по ипотеке и потребительским кредитам . Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ставки по рыночным ипотечным программам Сбер снизил на 0,6 п. п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке.

Клиенты Домклик могут сэкономить и забронировать квартиру в новостройке со скидкой до 1% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика.

- С начала текущей недели - ЦБ принял решение об очередном снижении ключевой ставки, - рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Лия Кикичева. - Наш банк оперативно отреагировал на изменения, чтобы предоставить клиентам комфортные условия кредитования. Теперь ипотека и потребительские кредиты стали еще доступнее для жителей Ростовской области. Так, осуществить свою мечту и купить квартиру или закрыть потребность в важной покупке стало еще проще. Ведь ставка 4,9% по кредиту - самая низкая за последние 10 лет.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Известно, что в рамках летней акции, которая продлится до 3 октября 2022 года, выгодные условия по потребительскому кредиту ожидают подписчиков СберПрайм+: для них ставка по кредиту в первый месяц составит всего 4,9% годовых или под 5,9% на первый месяц, если такой подписки нет. Также ставка 4,9% доступна при рефинансировании кредитов других банков даже для клиентов без подписки.

Дополнительно снижена минимальная базовая ставка в рамках акции на 1 п. п. и теперь она составляет 13,9%. Аналогичные условия доступны и по рефинансированию кредитов других банков. Акционные условия доступны для кредитов от 300 тысяч рублей.