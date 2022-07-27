В Ростовской области на авиаремонтном заводе внедрят бережливое производство

Работу ведут в рамках нацпроекта «Производительность труда» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на таганрогском «325 Авиационном ремонтном заводе» собираются внедрить бережливое производство. На предприятии уже начали обучать персонал новым технологиям работы, сообщают власти.

Оптимизировать намерены процесс ремонта и сервисного обслуживания самолетов Ан-12 и Ан-72. Сначала должны провести диагностику и устранить проблемы, а после этого результаты масштабируют на все производство.

На заводе хотят снизить время работ, а также количество перемещений на площадках. По итогам первого года производительность планируют повысить не менее чем на 5%.

Добавим, в нацпроекте «Производительность труда» приняли участие уже более 100 донских предприятий.

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Выполнить это необходимо до конца года (подробности)