Донским предприятиям посоветовали тестировать на коронавирус вернувшихся из отпуска сотрудников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев дал рекомендации начальникам донских предприятий. Главный санитарный врач посоветовал тестировать всех возвращающихся из отпуска сотрудников на коронавирус. Об этом он сообщил на прошедшем заседании правительства.

Евгений Ковалев сразу оговорился, что это не обязательное правило, а рекомендация. Обусловлена она тем, что в регионе заболеваемость новой коронавирусной инфекцией начала расти. Это связано с появлением новых штаммов.

Глава донского Роспотребнадзора также напомнил, что на федеральном уровне порекомендовали носить маски в общественных местах и делать прививки.

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Аналитики пришли к этому выводу на основе данных федерального оперштаба.