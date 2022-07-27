Летняя турнир-школа по программированию пройдет 22-28 августа

Фото предоставлено пресс-службой ЮФУ.

22-28 августа состоится Летняя турнир-школа по программированию с элементами обучения на базе Всероссийского детского центра «Смена». Известно, что ее организатор - Специализированный учебный научный центр ЮФО.

- В эти дни в селе Сукко Краснодарского края будет организовано интеллектуальное соревнование для школьников 8–11 классов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в формате ежедневного решения конкурсных заданий с элементами обучения, - добавили в СУНЦ ЮФО.

Так, чтобы стать участником школы, нужно с 26 июля по 9 августа зарегистрироваться на сайте (infolymp.sfedu.ru), 10 августа в дистанционной форме пройти отборочный этап, дождаться его результатов и собрать необходимые документы. А после - приехать на заключительный этап.

К слову, для победителей отборочного этапа образовательная программа, проживание и питание в «ВДЦ «СМЕНА» предоставляется бесплатно. А победители и призеры Турнира получают дипломы, призы и особые права при поступлении на образовательные программы СУНЦ ЮФО в 2022 году.

Сайт турнира: infolymp.sfedu.ru/

Контактное лицо: Денис Стельмахов, +79896129187, e-mail: stelmahov@sfedu.ru