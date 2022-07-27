Василий Голубев: в Ростовской области в приоритете меры биологической безопасности

Власти обсудили тему биологической безопасности в сфере ветеринарии. Фото: сайт правительства РО

Вопросы биологической безопасности должны быть на особом контроле в Ростовской области. Такое заявление 27 июля на заседании в правительстве региона сделал губернатор Василий Голубев.

- В приоритете - меры по обеспечению биологической безопасности. Не менее важная задача - доносить до людей информацию о профилактике заболеваний, общих для человека и животных. Каждый житель Дона должен знать что нужно делать, чтобы не заразиться, - сказал Василий Голубев.

Ежегодно в области регистрируют случаи африканской чумы свиней, гриппа птиц, бешенства и бруцеллеза. Также сохраняется риск заноса болезней из приграничных регионов. Чтобы не допустить распространения инфекций, специалисты делают все возможное.

Только в первом полугодии провели около 64,7 млн прививок и обработок животных и птиц, а в лабораториях организовали порядка 1,3 млн исследований. Кроме того, на Дону в постоянном режиме ликвидируют бесхозные скотомогильники - за 7 лет уже убрали 225 подобные объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донским предприятиям посоветовали тестировать на коронавирус вернувшихся из отпуска сотрудников

Рекомендацию дал главный санитарный врач Дона (подробности)