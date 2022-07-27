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Общество27 июля 2022 12:01

Василий Голубев: в Ростовской области в приоритете меры биологической безопасности

Специалисты следят за здоровьем животных и птиц на Дону
Ангелина СКИБА
Власти обсудили тему биологической безопасности в сфере ветеринарии. Фото: сайт правительства РО

Власти обсудили тему биологической безопасности в сфере ветеринарии. Фото: сайт правительства РО

Вопросы биологической безопасности должны быть на особом контроле в Ростовской области. Такое заявление 27 июля на заседании в правительстве региона сделал губернатор Василий Голубев.

- В приоритете - меры по обеспечению биологической безопасности. Не менее важная задача - доносить до людей информацию о профилактике заболеваний, общих для человека и животных. Каждый житель Дона должен знать что нужно делать, чтобы не заразиться, - сказал Василий Голубев.

Ежегодно в области регистрируют случаи африканской чумы свиней, гриппа птиц, бешенства и бруцеллеза. Также сохраняется риск заноса болезней из приграничных регионов. Чтобы не допустить распространения инфекций, специалисты делают все возможное.

Только в первом полугодии провели около 64,7 млн прививок и обработок животных и птиц, а в лабораториях организовали порядка 1,3 млн исследований. Кроме того, на Дону в постоянном режиме ликвидируют бесхозные скотомогильники - за 7 лет уже убрали 225 подобные объектов.

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