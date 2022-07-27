Ростовчанам объяснили, как не переплачивать за продукты

Без четкого списка многие склонны делать импульсивные покупки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Простые и действенные способы как не переплачивать за продукты с ростовчанами поделилась инвестор Татьяна Волкова в интервью изданию NEWS.ru.

Первый лайфхак от инвестора — составить четкий план по расходам с указанием приоритетных покупок. Это, по мнению специалиста, должно уберечь от незапланированных покупок и переплат.

- Когда вы окажетесь в магазине и у вас возникнет желание сделать эмоциональную покупку, обратите внимание на свой план и возвращайтесь к своему бюджету, - советует Татьяна Волкова. - Этот лайфхак убережет вас от ситуативных трат.

Второй способ: держать перед глазами фразу «А оно тебе надо?».

- Поставьте на заставку телефона или прикрепите на видное место записку, - рекомендует инвестор. - Это действительно работает.

Кроме того, Татьяна Волкова поделилась еще одним лайфхаком: представлять, что деньги, которые удалось сэкономить, пойдут «в фонд крупных покупок».

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