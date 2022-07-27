Скрыться злоумышленнику не удалось. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по РО

В Ростовской области поймали нарушителя границы, который нелегально обошел пункты пропуска и надеялся остаться незамеченным. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

- Иностранца, который прибыл с территории Украины, задержал пограничный наряд. Скрыться злоумышленнику не удалось, - прокомментировали в ведомстве.

В отношении мужчины уже завели административное дело, также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных разбирательств. По статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ» задержанному грозит до 2 лет тюрьмы.

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