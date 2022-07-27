Врач предупредил ростовчан о возможности тяжело заболеть из-за купания

Летние забавы в воде могут привести в больницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчан предупредили, что при купании они рискуют подхватить тяжелую болезнь. Оториноларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в интервью NEWS.ru объяснил, как после купания люди оказываются на больничной койке с пневмонией.

По словам доктора, крайне нежелательно, чтобы при купании в дыхательные пути попадала вода. После этого у человека могут проявиться все характерные симптомы пневмонии — жар, кашель, общая слабость организма, ощущение тяжести в груди. Часто к таким последствиям приводят детские игры на воде, когда ребята в шутку топят друг друга.

- Есть надгортанник, который препятствует проникновению всего чужеродного, кроме воздуха, в дыхательные пути. Не так страшно, если вода попадет в желудок, чем в дыхательные пути. Если организм в состоянии утилизировать мутную воду, то это хорошо, иначе произойдет воспаление на уровне трахеи, бронхов и легких. Это может привести к пневмонии, - объясняет Владимир Зайцев.

И предупредил о последствиях: при заболевании пневмонией можно угодить в больницу. Также доктор обратил внимание, что при купании и играх нужно стоять по грудь в воде, тогда минимизируется возможность того, что вода попадет в глотку.

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