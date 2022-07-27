Василий Голубев остался недоволен придорожной торговлей арбузами. Фото: аккаунт Василия Голубева в Телеграм.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев остался недоволен ведением придорожной торговли арбузами. Свое мнение глава региона высказал на прошедшем заседании правительства, в котором приняли участие главы администраций муниципалитетов.

Василий Голубев поинтересовался у чиновников, кто в июле приобретал арбузы и дыни у торговцев вдоль дорог. Руки подняли три человека. Губернатор отметил, что торговля в таких условиях, как в донском регионе, совершенно неприемлема.

- Перед департаментом потребрынка и в прошлом, и в предыдущем году была одна – продолжать обустраивать места реализации продукции. И эта задача сегодня не выполнена, она выполняется невнятно, - высказался глава региона.

Губернатор призвал департамент потребрынка освещать не только положительные аспекты своей деятельности, но и обращать внимание на нерешенные проблемы. Василий Голубев призвал глав муниципалитетов не проезжать мимо тех, кто торгует на их территориях.

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