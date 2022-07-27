Более 23 миллионов зрителей наблюдали за онлайн-трансляцией VK Fest 2022

Ежегодный фестиваль VK Fest 2022.

Завершился ежегодный фестиваль VK Fest 2022. Он впервые прошел в формате digital-моста сразу в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Площадки мероприятия посетили 175 тысяч человек, а за онлайн-трансляцией наблюдали более 23 миллионов зрителей. За единую сеть обмена ТВ-сигналами на площадках фестиваля отвечала компания «Синтерра Медиа».

Фестиваль проходил одновременно в парке Горького в Москве, парке 300-летия Санкт-Петербурга и Олимпийском парке «Сириус» в Сочи. Для организации прямых эфиров было использовано оборудование ведущих производителей, позволяющее передавать телевизионные сигналы с наименьшей задержкой и самым высоким качеством.

Ежегодный фестиваль VK Fest 2022.

Для удобства зрителей были установлены большие экраны, на которых транслировались видео с выступлениями звезд отечественного шоу-бизнеса. Свои номера исполнили «Руки Вверх!», Егор Крид, Елка, Баста, NILLETTO, «Звери» и другие — всего более 80 артистов.

- Мы впервые выступили технологическим партнером VK в столь масштабном и важном проекте. Наш опыт в проведении прямых трансляций позволяет удовлетворить требованиям заказчика и обеспечить высокое качество изображения на больших экранах, установленных на площадках проведения мероприятий. Мы благодарим VK за оказанное доверие и надеемся на продолжение сотрудничества, — отметил генеральный директор компании Григорий Урьев.