Главный санврач Ростовской области призвал земляков вернуться к масочному режиму

Придерживаться масочного режима предлагают в общественных местах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев призвал земляков добровольно вернуться к масочному режиму. Это необходимо сделать для защиты от распространения коронавируса, пояснил специалист на заседании в правительстве региона.

- Предыдущая неделя дала нам рост заболеваемости, пока он незначительный. В этой связи управление Роспотребнадзора неоднократно рекомендовало в общественных местах пользоваться масками, это очень действенная мера, - сказал Евгений Ковалев.

Эксперт посоветовал также оценить уровень привитости населения и количество инфекционных коек в стационарах. Кроме того, по мнению Евгения Ковалева, следует проводить постоянную дезинфекцию общественного транспорта.

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