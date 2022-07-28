Содержание и ремонт уличных фонарей в поселке Рассвет обойдутся в 349 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области ищут подрядчика для содержания и ремонта уличного освещения. На эти нужды планируется потратить около 349,7 тысячи рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Рассветовского сельского поселения. В настоящее время конкурсная комиссия занимается определением победителя, которому предстоит приступить к выполнению работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения на территории Рассветовского сельского поселения Аксайского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 8 августа по 31 октября.

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Все работы необходимо будет окончить к 1 августа.