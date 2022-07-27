Пострадавших увезла в больницу скорая помощь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области водитель Audi сбила на «зебре» двух 14-летних девочек. После этого пострадавшие попали в больницу, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, несчастный случай произошел вчера вечером в селе Песчанокопское. Предварительно, женщина не успела вовремя остановить авто и наехала на школьниц. Когда это произошло, владелица иномарки бросилась к девочкам, оказала им первую помощь, вызвала скорую и полицию.

Сейчас правоохранители еще уточняют детали этого происшествия. Водителей просят всегда помнить по правилах безопасности на дороге, рядом с пешеходными переходами нужно всегда снижать скорость.

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