Власти назвали, для кого ливневки в Ростове станут платными

Глава департамента автодорог уверен, что строительство ливневки в Ростове обойдется не дешевле указанных в СМИ 40 миллиардов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для некоторых абонентов ливневая канализация в Ростове может стать платной. Об этом в студии радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал глава Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации донской столицы Денис Водопьянов.

- Ливневая канализация - это услуга, - подчеркнул Денис Валерьевич. - Ею пользуются юридические и физические лица. Она должна поддерживаться в должном техническом состоянии и развиваться.

Глава департамента подчеркнул, что закон определяет водоотведение как коммерческую услугу.

- А значит платить за нее должны те, кто ею пользуется. В первую очередь это промышленные предприятия, которые являются крупными абонентами, у них большая площадь водосбора.

Также Денис Водопьянов обратил внимание, что закон не запрещает взимать плату за ливневую канализацию и с физических лиц. В Ростове правила пользования ливневкой планируют к моменту завершения разработки городской системы водоотведения. Тогда власти точно определят: кто будет пользоваться сетями безвозмездно, а кто — за деньги.

- По предварительным оценкам, это будут, в первую очередь, юридические лица, - уточнил глава департамента.

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