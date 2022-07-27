Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 16:31

Для таганрогского Зеленого театра запланировали приобрести световое оборудование

Проект благоустройства местные жители направили на губернаторский конкурс "Сделаем вместе"
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Для таганрогского Зеленого театра запланировали приобрести световое оборудование.

Для таганрогского Зеленого театра запланировали приобрести световое оборудование.

Фото: Яндекс.Карты

В Таганроге инициативные местные жители внесли предложение выдвинуть проект благоустройства Зелёного театра, который располагается в центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького на губернаторский конкурс «Сделаем вместе». Проект предполагает собой покупку нового светового оборудования. Об этом сообщает издание "Таганрогская правда".

Каждый год, в теплые дни в Зелёном театре проходят различные фестивали, концерты, конкурсы и встречи. Если здесь появится современное оборудование, то качество этих мероприятий заметно улучшится.

Отметим, что финансирование проекта «Сделаем вместе» происходит за счёт средств бюджетов Ростовской области, Таганрога, а также юридических и физических лиц. Все желающие могут стать участниками проект и потрудиться над благоустройством выбранного объекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге запланировали благоустроить Пушкинскую набережную.

Сейчас уже готовятся предложения для поэтапной реконструкции.