Для таганрогского Зеленого театра запланировали приобрести световое оборудование. Фото: Яндекс.Карты

В Таганроге инициативные местные жители внесли предложение выдвинуть проект благоустройства Зелёного театра, который располагается в центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького на губернаторский конкурс «Сделаем вместе». Проект предполагает собой покупку нового светового оборудования. Об этом сообщает издание "Таганрогская правда".

Каждый год, в теплые дни в Зелёном театре проходят различные фестивали, концерты, конкурсы и встречи. Если здесь появится современное оборудование, то качество этих мероприятий заметно улучшится.

Отметим, что финансирование проекта «Сделаем вместе» происходит за счёт средств бюджетов Ростовской области, Таганрога, а также юридических и физических лиц. Все желающие могут стать участниками проект и потрудиться над благоустройством выбранного объекта.

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Сейчас уже готовятся предложения для поэтапной реконструкции.