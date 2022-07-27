В администрации Ростова рассказали о роторных парковках в центре города

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Власти Ростова рассматривают возможность разместить в центре города парковки на месте снесенных аварийных домов. Об этом в интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал руководитель Департамента автомобильных дорог донской столицы Денис Водопьянов.

- Тема парковок на месте снесенных домов — это один из вариантов. Сегодня нельзя сказать, что там обязательно появится парковка, - пояснил Денис Валерьевич. - Надо понимать, что к парковкам существует много требований, в том числе санитарно-эпидемиологических.

Как пояснил Денис Водопьянов, департамент автодорог вместе с департаментом архитектуры и строительства уже дали заключения по нескольким земельным участкам, где могли бы появиться парковки.

- Преимущественно роторные. Для плоскостных - не та площадь, чтобы разметить приличное количество транспорта, многоуровневые там не построишь, - говорит руководитель департамента. - Но задача развивать это направление существует: есть интерес к этому проекту и у инвесторов.

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