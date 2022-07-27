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Общество27 июля 2022 18:25

В администрации Ростова рассказали о роторных парковках в центре города

Плоскостные парковки просто не смогут вместить большое количество автомобилей
Татьяна ТИХОНОВА
Ростовчан напугали штрафы, которые приходят на Госуслуги не от ГИБДД.

Ростовчан напугали штрафы, которые приходят на Госуслуги не от ГИБДД.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Ростова рассматривают возможность разместить в центре города парковки на месте снесенных аварийных домов. Об этом в интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал руководитель Департамента автомобильных дорог донской столицы Денис Водопьянов.

- Тема парковок на месте снесенных домов — это один из вариантов. Сегодня нельзя сказать, что там обязательно появится парковка, - пояснил Денис Валерьевич. - Надо понимать, что к парковкам существует много требований, в том числе санитарно-эпидемиологических.

Как пояснил Денис Водопьянов, департамент автодорог вместе с департаментом архитектуры и строительства уже дали заключения по нескольким земельным участкам, где могли бы появиться парковки.

- Преимущественно роторные. Для плоскостных - не та площадь, чтобы разметить приличное количество транспорта, многоуровневые там не построишь, - говорит руководитель департамента. - Но задача развивать это направление существует: есть интерес к этому проекту и у инвесторов.

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