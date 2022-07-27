Ростовчане пожаловались на невыносимую жару в стеклянных остановках. Фото: "Это Ростов".

В Ростове местная жительница в одном из городских пабликов в социальной сети пожаловалась на невыносимую жару, которую приходится терпеть горожанам в момент ожидания общественного транспорта. Виной тому, по мнению горожанки, непродуманные остановки.

- Почему бы не потратить деньги, выделенные на комфортную городскую среду на исправление этого убожества! Это же ад - прозрачные крыши!!! Это эффект линзы получается. Может их закрасить или затонировать плёнкой, хотя бы?! -высказала свое мнение ростовчанка.

Многие горожане поддержали женщину, отметив, что в сильный зной на такой остановке можно запросто получить тепловой удар. Некоторые ростовчане пожаловались, что на некоторых остановках и вовсе нет остановочных комплексов, поэтому ждать транспорт приходится под открытым солнцем.

- Под палящим солнцем и дождём приходится стоять в ожидании транспорта на Немировича-Данченко! Новые ларьки и магазины поставили, а про остановки забыли! - высказал свое негодование ростовчанин.

Некоторые горожане с юмором отозвались на пост женщины

- Шикарные остановки для тех, кто не был на море — загар в момент! Можно сотрудникам говорить, что был на Мальдивах, - съязвил пользователь.

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