Ростовчане пожаловались на невыносимую жару в стеклянных остановках. Фото: "Это Ростов".
В Ростове местная жительница в одном из городских пабликов в социальной сети пожаловалась на невыносимую жару, которую приходится терпеть горожанам в момент ожидания общественного транспорта. Виной тому, по мнению горожанки, непродуманные остановки.
- Почему бы не потратить деньги, выделенные на комфортную городскую среду на исправление этого убожества! Это же ад - прозрачные крыши!!! Это эффект линзы получается. Может их закрасить или затонировать плёнкой, хотя бы?! -высказала свое мнение ростовчанка.
Многие горожане поддержали женщину, отметив, что в сильный зной на такой остановке можно запросто получить тепловой удар. Некоторые ростовчане пожаловались, что на некоторых остановках и вовсе нет остановочных комплексов, поэтому ждать транспорт приходится под открытым солнцем.
- Под палящим солнцем и дождём приходится стоять в ожидании транспорта на Немировича-Данченко! Новые ларьки и магазины поставили, а про остановки забыли! - высказал свое негодование ростовчанин.
Некоторые горожане с юмором отозвались на пост женщины
- Шикарные остановки для тех, кто не был на море — загар в момент! Можно сотрудникам говорить, что был на Мальдивах, - съязвил пользователь.
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