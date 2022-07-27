На трассе под Ростовом загорелся грузовик с газировкой. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области сгорела фура с газировкой. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 27 июля, около двух часов дня на 797 километре трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе. По предварительным данным, 61-летний водитель грузовика марки DAF не справился с управлением. В результате этого большегруз, перевозивший газированные напитки, врезался в отбойник и выскочил на встречную полосу, где внезапно загорелся. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

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