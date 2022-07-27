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Общество27 июля 2022 20:07

Ростовский рэпер Баста пригласил фанатов на первую игру СКА в сезоне

Первым соперником ростовчан станет майкопская "Дружба"
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовский рэпер Баста пригласил фанатов на первую игру СКА в сезоне. Фото: телеграм-канал Василия Вакуленко.

Ростовский рэпер Баста пригласил фанатов на первую игру СКА в сезоне. Фото: телеграм-канал Василия Вакуленко.

Ростовский рэпер Баста пригласил футбольных фанатов команды "СКА Ростов-на-Дону" на первую игру своих подопечных в новом сезоне. Приглашение владелец клуба опубликовал в своем телеграм-канале.

Первая игра ожидает донских армейцев против майкопской "Дружбы". Матч будет домашним и пройдет на стадионе "Труд" в субботу, 30 июля, в 17:00.

- СКА Ростов вперед! - подытожил свое приглашение Баста.

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