Шесть метров ткани и сафари: Полина Диброва рассказала, как отпраздновала свой 33-й день рождения

Полина Диброва отпраздновала 33-й день рождения. Фото: телеграм-канал Полины Дибровой.

Ростовчанка Полина Диброва рассказала, как в очередной раз с размахом отметила свой день рождения. Женщине 16 июля исполнилось 33 года, но красочные фотографии появились только к сегодняшнему дню.

Вечеринку для именинницы организовали в стиле сафари. Поляна для празднования была украшена яркими разноцветными шарами, экзотическими растениями, 3D-фото с кувшинками, и скульптурами различных диких зверей, которые обычно обитают в сафари. Также поздравить Полину прибыли афроамериканцы в леопардовых нарядах с африканскими барабанами.

Но больше всего гостей поразил изысканный наряд Полины Дибровой. Модель облачилась в фантастическое платье, состоящее из элегантного цветастого топа с леопардовыми пятнами и радужными оттенками и эффектной малиновой юбки длиной в шесть метров.

- Во-первых, дата безумно красивая - Hello 33, мне хотелось ее справить ярко, по-особенному. Во-вторых, лето и тема Африки идеально дружат. Произошло несколько открытий в этот день, - написала Полина Диброва в своем телеграм-канале и показала фотографии с мероприятия.

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Фотографии были сделаны на родине модели.