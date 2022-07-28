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Общество28 июля 2022 6:48

Продлили ограничения: в Ростовской области аэропорт Платов будет закрыт до 5 августа

Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам
Ангелина СКИБА
Кроме Ростова-на-Дону, рейсы не принимают еще в 10 городах страны

Кроме Ростова-на-Дону, рейсы не принимают еще в 10 городах страны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области до 5 августа продлили ограничения на прием и отправление рейсов в аэропорту Платов. Информацию об этом опубликовали на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Подобный запрет также сейчас действует в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.

Добавим, из-за временного закрытия 11 воздушных узлов авиакомпаниям посоветовали использовать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.

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