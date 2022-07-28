За сутки границу России в Ростовской области пересекли 19,5 тысячи граждан

Частично вынужденные переселенцы размещаются в ПВРах. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовской области границу Российской Федерации за истекшие сутки пересекли 19,5 тысячи вынужденных переселенцев. Об этом информирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19,5 тысячи граждан, - говорится в сообщении.

Частично вынужденные переселенцы размещаются в ПВРах, где им оказывается медицинская. Психологическая и юридическая помощь.

Напомним. сутками ранее границу России на территории донского региона пересекли 20 тысяч граждан.

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