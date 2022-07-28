В Ростовской области инспекторы ДПС помогли женщине, у которой начались роды

Добраться вовремя к роддому помогли лейтенанты Дмитрий Рублев и Павел Лисогурский. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области автоинспекторы помогли беременной женщине вовремя добраться до роддома. О том, как все произошло, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

История началась на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе. Рядом лейтенантами Дмитрием Рублевым и Павлом Лисогурским остановилась Lada Granta, из авто вышел водитель и сразу же подошел к инспекторам.

Мужчина попросил о помощи - у его супруги прямо в дороге начались роды, но из-за пробок он боялся не успеть к врачам. Тогда правоохранители поспешили к патрульному авто, включили спецсигналы и сопровождали машину с семьей весь путь.

В итоге успели вовремя, и через несколько часов после этого на свет появился мальчик ростом 51 см и весом 3250 гр. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.

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