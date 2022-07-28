Онлайн-сервис по выкупу автомобилей запустил ВТБ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цифровой сервис покупки автомобилей у физических лиц запустил ВТБ. Его запуск стал очередным шагом ВТБ по расширению функционала автомобильной онлайн-платформы «Мой авто».

- Среди наших клиентов автовладельцами сегодня являются около 7,5 млн человек, – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский. - Многие из них рано или поздно задумываются о смене своего автомобиля, и наш новый сервис поможет им продать свое транспортное средство без дополнительных рисков, дистанционно и получив за него деньги уже в день проведения сделки.

К слову, воспользоваться функционалом сервиса могут и клиенты других банков.

- Предварительная оценка машины происходит в момент подачи заявки, выездная диагностика – там, где и когда удобно автовладельцу, и обе эти услуги бесплатны, - добавил собеседник. - Окончательное решение о продаже клиент может принять в течение десяти дней и при этом, параллельно, он может дистанционно получить одобрение по кредиту для приобретения новой машины. Мы планируем распространить сервис не только на столичный регион, но и другие субъекты страны.

Известно, что пилотный проект по выкупу авто стартовал в Москве и области. Новое предложение аспространяется на легковые леворульные автомобили не старше 2015 года выпуска с пробегом не более 180 тыс. км. Машина должна находиться в исправном техническом состоянии, не использоваться ранее в качестве такси, каршеринга и не являться коммерческим транспортом.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиент может подать заявку в разделе «Услуги» в ВТБ Онлайн или на сайте банка. В течение двух часов с ним свяжется специалист, который предварительно оценит транспортное средство и договорится о выездной диагностике, по итогам которой будет сформировано итоговое предложение по сумме сделки. При отсутствии изменений в конструкции, комплектации и состоянии банк проведет выплату в течение часа после предоставления автомобиля.

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