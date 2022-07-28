Более 1 млрд рублей требует компания из Ростовской области с крымского коньячного завода

Финансовые претензии будут рассматривать в Арбитражном суде Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области компания «Агроком холдинг» потребовала с крымского коньячного «Завода Первомайский» 1,055 млрд рублей. Соответствующая информация появилась в электронной картотеке Арбитражного суда.

Иск поступил в инстанцию 19 июля 2022 года, 26 числа его приняли к рассмотрению. Первое слушание назначили на 5 сентября.

Судя по опубликованной документации, донская компания начала разбирательства с предприятием, которое выступало поручителем по нескольким договорам процентного займа.

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