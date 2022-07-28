Алексей Логвиненко пообещал, что детсад на Еременко в Ростове достроят до конца августа

К строительству детсада в Левенцовке стоимостью почти 240 миллионов рублей приступили весной 2020 года. Фото: Никита ОВЧИННИКОВ

Детский сад № 25 на улице Еременко, 94/1 в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону планируется открыть уже до конца августа текущего года. Рассказал в ходе личного приема граждан глава администрации города Алексей Логвиненко.

По его словам, к строительству детсада в Левенцовке стоимостью почти 240 миллионов рублей приступили весной 2020 года. А летом 2022 года было получено разрешение на его ввод в эксплуатацию.

Уже с сентября в дошкольное учреждение смогут ходить 140 детей, для которых будут также работать бассейн и ясельная группа.

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