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Общество28 июля 2022 10:17

Алексей Логвиненко пообещал, что детсад на Еременко в Ростове достроят до конца августа

Возведение объекта обошлось почти в 240 млн рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
К строительству детсада в Левенцовке стоимостью почти 240 миллионов рублей приступили весной 2020 года.

К строительству детсада в Левенцовке стоимостью почти 240 миллионов рублей приступили весной 2020 года.

Фото: Никита ОВЧИННИКОВ

Детский сад № 25 на улице Еременко, 94/1 в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону планируется открыть уже до конца августа текущего года. Рассказал в ходе личного приема граждан глава администрации города Алексей Логвиненко.

По его словам, к строительству детсада в Левенцовке стоимостью почти 240 миллионов рублей приступили весной 2020 года. А летом 2022 года было получено разрешение на его ввод в эксплуатацию.

Уже с сентября в дошкольное учреждение смогут ходить 140 детей, для которых будут также работать бассейн и ясельная группа.

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