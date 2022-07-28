Машинное обучение при кредитовании застройщиков в 30 городах применил ВТБ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пилотный проект по использованию инструментов машинного обучения завершил ВТБ. Технология поможет банку эффективнее оценивать стоимость строящихся объектов и в ускоренном режиме принимать решения по выдаче кредитов на жилищное строительство. Новый сервис протестирован в 30 городах России.

В основе сервиса — универсальная платформа геоаналитики, запущенная ВТБ в 2020 году и позволяющая сопоставлять 170 слоев обезличенных данных из банковской сферы, телекома и digital-сервисов. Все это позволяет оперативно принимать решения о выдаче банком кредитов под строительство.

- При разработке сервиса мы столкнулись с тем, что рынок жилой недвижимости имеет очень динамичный характер, — рассказал руководитель департамента анализа данных и моделирования – старший вице-президент ВТБ Максим Коновалихин. - Для того, чтобы «успеть» за рынком в таком широком географическом периметре, мы разработали не просто модели машинного обучения, а Geo AutoML сервис. Он позволяет перестраивать модели в полностью автоматическом режиме. На сегодняшний день AutoML-решений на рынке много, но это первая история с применением геоаналитики. Поэтому сервис можно считать уникальным.

По словам руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко, оценка рыночной стоимости строящейся недвижимости играет для банка важную роль в принятии решения о финансировании.

- Новая разработка позволяет нам повысить оперативность на этом этапе работы с проектом и получить более объективные и точные данные, - добавил спикер. - Мы видим позитивные результаты с точки зрения повышения эффективности оценки проектов в рамках пилотирования сервиса и планируем до конца сентября масштабировать его на большинство крупнейших городов страны.

Пока решение применяется только внутри банка, но в дальнейшем может стать доступным и сторонним пользователям — другим банкам и застройщикам жилой недвижимости.

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