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Общество28 июля 2022 10:41

Власти Ростова с молотка продадут участок на Седова для строительства многоквартирного дома

Торги пройдут 22 августа
Анастасия ТАЛЫЗИНА
На участке расположено семиэтажное строение, признанное самостроем и подлежащее сносу.

На участке расположено семиэтажное строение, признанное самостроем и подлежащее сносу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия Ростова выставила на торги участок земли площадью 527 квадратных метров, по адресу улица Седова, 153, который предлагается задействовать под многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящий момент на данном участке расположено семиэтажное строение, признанное самостроем и потому подлежащее сносу по решению Кировского городского суда. Как раз новый собственник участка должен будет снести незаконно возведенное строение.

Известно, что изначально строительством семиэтажного ЖК «Набережный» занималась компания «Алиша-Юг», зарегистрированная в 2012 году и ликвидированная в 2016 году. Аукцион при начальной цене земельного участка в 1,7 миллиона рублей пройдет 22 августа 2022 года.

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