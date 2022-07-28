Принес взятку и попал под следствие: в Ростовской области осудили адвоката

Дело рассматривали в Ворошиловском районном суде Ростова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области адвокат адвокатской палаты после попытки передать взятку получил 2 года и 6 месяцев условно. Об этом 28 июля рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

Махинации, по данным ведомства, адвокат провел в апреле этого года. Он принес деньги осужденного - 260 тысяч рублей - «неустановленному должностному лицу», но в этот момент нагрянули силовики. Выяснилось, что подкуп подготовили для изменения вида наказания - клиенту подозреваемого грозила тюрьма.

- Сначала в отношении адвоката было возбуждено дело статье «Посредничество во взяточничестве», но Ворошиловский районный суд Ростова квалифицировал обвинения как «Покушение на преступление» и «Мошенничество». Приговор еще не вступил в законную силу и могут оспорить, - добавили в пресс-службе УФСБ.

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