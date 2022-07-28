Институт уполномоченного по делам инвалидов собираются создать в Ростовской области

Появление нового омбудсмена прокомментировал губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области собираются создать институт уполномоченного по делам инвалидов. Это предложение поддержал губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

- Мы точно найдем того, кто сможет представлять эту часть жителей Дона в законодательных органах, и в муниципальных образованиях, и в правительстве, - сказал Василий Голубев.

Глава региона также поручил подготовить проект распоряжения о создании новой правозащитной структуры. Добавим, новый омбудсмен первое время, вероятно, будет работать на общественных началах.

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