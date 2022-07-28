Жители Северного микрорайона Ростова смогут пользоваться еще более скоростным и надежным интернетом Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» повысил качество связи в частном секторе Северного жилого массива в Ростове. Специальные модули повышают надежность соединения с сетью даже для самых удаленных от станции подключения абонентов.

После модернизации связь улучшилась в частных домах, подключенных по технологии GPON. Установленные модули обеспечивают высокоскоростную связь на максимальном расстоянии до 20 км.

- Обеспечение качественной связью жителей частного сектора наряду с цифровизацией малых населенных пунктов Ростовской области – наш приоритетный вектор развития, - подчеркнул директор по работе с массовым сегментом Ростовского филиала компании Андрей Махаев. - Компания инвестирует собственные средства в модернизацию оборудования. 90% возникающих аварий устраняются в Ростове-на-Дону не более, чем за шесть часов. Исключения составляют только неполадки, вызванные чрезвычайными ситуациями. Скорость ликвидации их последствий зависит от масштабов самого ЧС.

Теперь жителям частного сектора СЖМ доступны современные сервисы: умное видеонаблюдение, мультимедийная платформа Wink, экосистема устройств «Умный дом», образовательная платформа «Лицей» и другие.

- Давно живу в садовом товариществе «Авангард». Со связью здесь всегда было туго, пока не подключился к «Ростелекому», - делится Андрей Лукович. - Теперь дома Интернет разгоняется до гигабита. Не «зависают» фильмы в разрешении 4К. Очень удобно смотреть кино в Wink: начал дома, досмотрел в автобусе и не нужно вспоминать, где остановился и заново смотреть.

Кроме того, специалисты компании проложили резервные маршруты связи удаленных районов СЖМ. Благодаря чему увеличилась устойчивость аппаратуры в случае повреждения магистральных линий на улицах Волкова, Беляева и Казахской. Еще заменили 19 коммутаторов в Днепровском переулке, на улицах Беляева и Добровольского. Новая техника позволяет лучше перераспределять трафик, если оборвется оптоволокно — тогда пользователи просто не замечают поломок.

Дополнительную информацию по подключению услуг компании можно узнать по бесплатному номеру 8 800 1000 800 или на сайте.