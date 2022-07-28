Власти Ростова обсудят конфликт между центром «Супер-Детки» и арендодателем в Суворовском

Детский центр, существующий уже 2 года, включает 24 секции и обучает до 300 детей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Администрация Ростова-на-Дону стала посредником в конфликте между коммерческой организацией «Центр развития детских талантов и спорта «Супер-Детки» и арендодателем помещения в микрорайоне Суворовский. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Детский центр, существующий уже 2 года, включает 24 секции и обучает до 300 детей. На сегодня это самый востребованный досуговый комплекс для маленьких жителей молодого микрорайона. Его посещают юные ростовчане, которые находятся на каникулах в городе.

Между руководителем Центра и индивидуальным предпринимателем 1 июня был подписан договор о продлении аренды помещения, но 7 июля собственник уведомила о расторжении договора аренды с Центром и проинформировала о заключении договора с новым арендатором на более выгодных для нее условиях. Администрация Ростова оперативно откликнулась на обращение обеспокоенных родителей, и заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова встретилась с обеими сторонами этой резонансной истории.

Поскольку других свободных помещений для аренды в микрорайоне на сегодня нет, собственники помещения предложили продлить договор с Центром до конца октября 2022 года на выдвинутых ими условиях. На данном этапе рассматривается возможность аренды помещения муниципалитетом, чтобы сохранить помещение для организации занятий с детьми. Стороны согласились взвесить все «плюсы» и «минусы» и встретиться повторно для принятия окончательного решения.

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