Ростовский адвокат получил условный срок за попытку мошенничества

Отбывающий наказание в исправительной колонии гражданин рассчитывал ускорить удовлетворению его ходатайства. Фото: Артем КИЛЬКИН

Адвоката адвокатской палаты Ростовской области задержали с поличным при получении 260 тысяч рублей за посредничество во взяточничестве. Он обвиняется в передаче от осужденного денег в качестве взятки неустановленному лицу из числа должностных лиц Усть-Донецкого районного суда. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Ростовской области.

По данным пресс-службы, отбывающий наказание в исправительной колонии гражданин таким образом рассчитывал ускорить удовлетворение ходатайства. Он просил изменить ему вид наказания с лишения свободы на исправительные работы. Сейчас в отношении задержанного адвоката возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.

Ворошиловский районный суд Ростова квалифицировал действия подсудимого как «Покушение на преступление» и «Мошенничество», признал его виновным и назначил наказание - 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в силу.

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