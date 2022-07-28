Житель Ростовской области выпал с четвертого этажа, спася кошку

Мужчина решил, что пушистая была в беде Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новочеркасске мужчина пытался спасти кошку, но сорвался с четвертого этажа. Местных жителей удивил поступок земляка, многие сейчас переживают за его судьбу, сообщает портал 1rnd.ru.

Предварительно, все случилось вчера поздним вечером на улице Спортивной. Мужчина решил, что пушистая в беде и попытался достать ее, но выпал на асфальт.

Удар оказался очень сильным. Пострадавший получил серьезные травмы и переломы, его на скорой увезли в реанимацию. Теперь детали этого происшествия выясняют сотрудники полиции.

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